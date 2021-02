TikTok nel mirino del Codacons | “Deve essere chiuso”

(Di giovedì 18 febbraio 2021)neldelche chiede provvedimenti urgenti contro il social cinese: “Così non va,” Ancora una voltafinisce neldella giustizia italiana, anche se per ora c’è solo un esposto. Ma secondo ildopo la tragica morte meno di un mese fa di Antonella, la bimba siciliana L'articolo proviene da Inews.it.

pizzakruu : scrollo tranquillamente tiktok. sento 'benvenuti nel mio giovedì'. giornata rovinata. - CVLAM1TY : dite a quella martina rossi di tiktok di educarsi perché porcoddio è assurdo che nel 2021 una persona possa essere così ignorante - nympheapeltier : mi sono resa conto di quanto la mia sanità mentale stia peggiorando a vista d’occhio nel momento in cui ho commenta… - g_sib_ : @oocgfvip5 Come buttare nel cesso la propria carriera : GF e Tiktok - SPattuglia : RT @Comunica_Media: ????TikTok, la denuncia dei consumatori Ue: termini d’uso poco chiari ??Il #Beuc accusa la #piattaforma di sfruttare i #c… -

Tra i nominati anche la poetessa Amanda Gorman, cos come la star diCharli D Amelio. L'elenco annuale Time100 Next , lanciato per la prima volta2019, un'estensione dell'edizione Time100 ...... in Cina (e presumibilmente a breveresto del mondo) è arrivata l'app diTikTok nel mirino del Codacons che chiede provvedimenti urgenti contro il social cinese: "Così non va, deve essere chiuso" ...ALESSANDRIA - Giovani e pericoli del web, meeting di Lions, Leo e Soroptimist Alessandria, relatore il sociologo Francesco Pira.