Tifosi Milan | Non può essere Amadeus a gestire Ibra

AleAlfa73 : RT @WazzaFit: I tifosi del Milan a Belgrado - shearxxx : @FabRavezzani Sono uno juventino, allegriano di ferro dai tempi del Milan...inutile dire che stramaledico tutti col… - Simo_M82 : @NonSoloJuve Domanda seria, senza polemica: Perché se un episodio del genere capita a Inter/Napoli/Milan e i tifosi… - DavidBasco86 : @22UTGallin @salvatorecozza1 sa gestirsi da solo, Zlatan non è uno qualunque e non va trattato come tale. Se lui mi… - gippu1 : Che notte quella notte. Il protagonista diventa Paolo Taveggia, il direttore organizzativo del Milan che deve siste… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi Milan

protestano sui social Parole che non sono piaciute aidelche si sfogano sul web: 'Andrà via mercoledi per giocare con l' Udinese e poi tornerà a Sanremo? Praticamente Amadeus ...In chiusura crede che l'assenza deipotrebbe penalizzarvi in vista della sfida di stasera con il? 'Loro sono un'arma in più, è un vero peccato che non possano essere allo stadio. L'...Ecco il comunicato diffuso dal tifo organizzato milanista con i dettagli del ritrovo ... hanno onorato alla grande la nostra maglia. Da un anno seguiamo il Milan da casa davanti alla tv ma questo non ...Proprio nella settimana in questione è previsto il turno infrasettimanale della 25^ giornata di Serie A, che vedrà il Milan impegnato (mercoledì 3 marzo) in casa contro l’Udinese alle ore 18: motivo ...