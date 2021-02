Studio Supernova presenta | Spicy

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 5 Marzo arriva il gioco di carte e di bluff più “speziale” del 2021! Dal 5 Marzo nei negozi di giochi (ma ovviamente solo i migliori) arriva(di Gy?ri Zoltán Gábor, HeidelBÄR Games) un gioco di carte per 2-6 gattoni, eeeehm, giocatori, perfetto per serate a colpi di bluff in famiglia o tra amici. I giocatori si troveranno alle prese con la ludica invenzione di tre grandi felini che, stanchi di lottare per il predominio fra loro, decisero di concludere la lotta e mettere un po’ di pepe nelle loro nove vite… il risultato tra bluff, spezie e peperoncini è!. Come si gioca a? In, le carte si giocano coperte in modo da poter serenamente barare quando se ne annunciano spezia e valore. Ma non è finita qui, perché si può sempre giocare una carta che è almeno “per metà vera”, dando vita ...