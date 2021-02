StellaRossa-Milan 2-2, rossoneri beffati nel finale: Tabellino e Highlights (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pankov segna al 93? il gol del pareggio. Il Diavolo pensa già al derby StellaRossa-Milan: Tabellino e Highlights StellaRossa-Milan 2-2, Cronaca, Tabellino ed Highlights StellaRossa-Milan: Tabellino e Highlights – Il Milan gioca a Belgrado la partita d’andata dei sedicesimi d’Europa League contro la StellaRossa. Questo è l’unico trofeo che manca alla bacheca dei rossoneri, sin da quando la competizione si chiamava Coppa Uefa, ma gli impegni continentali per la squadra di Stefano Pioli si collocano in un periodo dal calendario serrato. Le due sfide con i serbi faranno infatti da cornice alla supersfida che vede il diavolo fronteggiare ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pankov segna al 93? il gol del pareggio. Il Diavolo pensa già al derby2-2, Cronaca,ed– Ilgioca a Belgrado la partita d’andata dei sedicesimi d’Europa League contro la. Questo è l’unico trofeo che manca alla bacheca dei, sin da quando la competizione si chiamava Coppa Uefa, ma gli impegni continentali per la squadra di Stefano Pioli si collocano in un periodo dal calendario serrato. Le due sfide con i serbi faranno infatti da cornice alla supersfida che vede il diavolo fronteggiare ...

FBaresi : StellaRossa Milan a Belgrado ricordi nella memoria. Forza red&black #SempreMilan - AntoVitiello : Pareggio amaro per il #Milan che subisce gol al 94esimo su angolo (c'era fuorigioco) contro una #StellaRossa modest… - ManuFilippone95 : RT @AntoVitiello: Pareggio amaro per il #Milan che subisce gol al 94esimo su angolo (c'era fuorigioco) contro una #StellaRossa modesta. Mom… - LuigiBevilacq17 : RT @Alex_Cavasinni: La #StellaRossa pareggia con merito, rimontando con volontà e caparbietà in 10 contro 11 contro un #Milan nettamente su… - _sneijder85 : RT @Alex_Cavasinni: La #StellaRossa pareggia con merito, rimontando con volontà e caparbietà in 10 contro 11 contro un #Milan nettamente su… -