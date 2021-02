(Di giovedì 18 febbraio 2021) Vaccini,corpi monoclonali e orauno-contagio che sarebbe prezioso per combattere le varidel Coronavirus. E’ questa l’ultima “scoperta” messa a punto da Matteo Porotto e Anne Moscona della Columbia University: stando allo studio pubblicato su Science il 17 febbraio, questovirale a base di lipopeptidi sarebbe in grado di fermare la trasmissione del virus nei furetti. Leggi: Pomezia, Di Lorenzo (Irbm) fa chiarezza su AstraZeneca: «Al 100% impedisce ospedalizzazione e terapia intensiva»: lo studio Nel nuovo studio, fatto in collaborazione con Rory de Vries e Rik de Swart dell’Erasmus University Medical Center nei Paesi ...

fattoquotidiano : Israele, la sperimentazione dello spray nasale salvavita contro Covid: superata la fase 1 - Adnkronos : #Covid, spray nasale anti-contagio 'funziona anche su #varianti' - CorriereCitta : Spray nasale anti-Covid, 'efficace anche sulle varianti': ecco cos'è e come funziona #spraynasale - BlockchainClint : RT @Adnkronos: #Covid, spray nasale anti-contagio 'funziona anche su #varianti' - tz523 : RT @Adnkronos: #Covid, spray nasale anti-contagio 'funziona anche su #varianti' -

Ultime Notizie dalla rete : Spray nasale

Il Messaggero

Lorisulterebbe efficace anche contro le nuove varianti del coronavirus e potrebbe essere utile in particolare alle "persone che non possono essere vaccinate o che non sviluppano ...Un antivirale da spruzzare nel naso per prevenire il contagio da Covid - 19, efficace anche sulle varianti del coronavirus. Lo, a base di lipopeptidi, è stato messo a punto da Matteo Porotto e Anne Moscona della Columbia University americana, e secondo un nuovo studio pubblicato su 'Science' riesce a bloccare la ...Un peptide costruito dato ai furetti i due giorni prima che co-siano stati alloggiati con la trasmissione del virus impedita animali di SARS-CoV-2-infected ai furetti trattati, un nuovo studio mostra ...Uno spray nasale per prevenire il contagio da Covid-19, una novità che potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per combattere la pandemia di coronavirus.