Schwazer scagionato da accuse doping “Vittoria più importante”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Alexfu accusato ingiustamente dinel 2016. Questa la convinzione del giudice per le indagini preliminari di Bolzano, Walter Pelino, che ha disposto l’archiviazione del marciatore altoatesino, finito sotto accusa per frode sportiva. Una decisione che apre nuovi, imprevisti scenari su una vicenda cominciata nel giorno di Capodanno del 2016, quando un controllo antiportò alla seconda squalifica del campione olimpico di Pechino 2008. Fermato per otto anni dal Tas, il marciatore non ha però mai perso le speranze. “Oggi è la miapiù, molto più di un titolo olimpico e di una 50 km che è meno faticosa – ha spiegato– Sono molto felice, è stata fatta giustizia. Probabilmente non potrò dimenticare tutto, ma questa ordinanza ...

Il marciatore Alex, che era indagato per un secondo episodio di doping dopo quello del 2012, è stato completamente, "per non aver commesso il fatto" da parte del giudice per le ...E ora Iaaf e Wada sono chiamate a delle spiegazioni La notizia più dolce, dopo anni di sofferenza e amarezza: il Tribunale di Bolzano haAlexdalle accuse di doping, disponendo, ...ROMA (ITALPRESS) – Alex Schwazer fu accusato ingiustamente di doping nel 2016. Questa la convinzione del giudice per le indagini preliminari di Bolzano, Walter Pelino, che ha disposto l’archiviazione ...Oggi il gip di Bolzano chiude l'incubo di Alex Schwazer, assolto per non aver commesso il fatto: “I campioni di urina sono stati alterati”. News | Alex Schwazer, il gip: nel 2016 niente doping. Dalle ...