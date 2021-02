Salvini chiede intervento di Draghi | Basta virologi in tv | non se ne può più

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Ho chiesto a, e lo rirò con forza, il silenzio stampa e una moratoria tv pere contro-: non se ne può più”. Ad affermarlo è il leader della Lega, Matteo, a Telelombardia. “Perché deve spargere terrore e sconcerto?”, ha detto, con riferimento al primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli. “Rispetto il lavoro dei medici e degli scienziati: mettetevi attorno a un tavolo, ma che sia attorno al tavolo. Non possono dire uno il contrario dell’altro,, sulla vita non si scherza: diano i dati e le proposte, e la politica li attua”. Con il Covid, prosegue”è cambiato il mondo. C’è bisogno di lavorare molto e litigare poco”. Anche in politica, “tutti devono dare il loro contributo e fare la loro parte ...

matteosalvinimi : #Salvini: ringrazio il presidente che ne ha parlato stamattina e stasera, l'UE ci chiede di difendere i confini ita… - TizianaFerrario : Ma sulla base di quali dati scientifici #Salvini chiede in piena pandemia cambio dei tecnici CTS solo perché annunc… - Open_gol : «Lunedì sarò al cantiere Tav a Chiomonte perché ce lo chiede l'Europa e la Tav s'ha da fare», ha detto Salvini nell… - brandobenifei : RT @agorarai: 'Non mi stupisco delle parole dette da chi chiede siede al parlamento europeo con gli ultranazionalisti. La Lega è un tema di… - TonusAldo : RT @matteosalvinimi: #Salvini: ringrazio il presidente che ne ha parlato stamattina e stasera, l'UE ci chiede di difendere i confini italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini chiede

Sarebbe stato più facile restare in panchina col dito alzato per criticare quello che non va', ha detto Matteoa Telelombardia. 'Ho 47 anni e non ho mai vissuto un periodo come questo - ha ...Ora Ciampolillo, nel primo voto di fiducia al governo Draghi, ci riprova edi intervenire: '...duramente la 'becera e violenta campagna di odio nei miei confronti' e definisce Matteo'un ...Oggi Mario Draghi chiederà e otterrà la fiducia in Senato: nel suo discorso - il primo rivolto al Paese - delineerà il suo programma, tra piano vaccinale e recovery plan ...Per quanto riguarda restrizioni anti-Covid, Salvini invita a "interventi mirati senza coinvolgere 10 milioni di persone" ...