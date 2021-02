Rilancio Sky per la Serie A | l’assegnazione a DAZN non più scontata

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Sembrava tutto pronto perdei diritti tv dellaA per il triennio 2021-2024 alla piattaforma di streaming(come vi abbiamo raccontato in questo articolo), ma nelle ultime ore è giunto uno anomalo tentativo dida parte di Sky che avrebbe fatto temporeggiare i presidenti in Lega. Ricordiamo che la piattaforma a pagamento con sede nel Regno Unito è in vantaggio dopo aver presentato la corposa offerta di 840 milioni di euro. Stando a quanto riportato da ‘Ansa’ , l’emittente satellitare di proprietà di Comcast, alla vigilia dell’assemblea che si sarebbe dovuta tenere nella giornata di mercoledì 17 febbraio, avrebbe inviato una mail ai presidenti della Lega con una nuova offerta che supera i 500 milioni di euro e che prevede la sesta ed ultima rata dei diritti 2019-2020 (di 130 milioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Rilancio Sky

