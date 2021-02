“Quelli forti fuori adesso”: Tommaso Zorzi svela la sua strategia al Grande Fratello Vip (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le nomination, si sa, sono una parte importantissima di ogni reality. E il Grande Fratello Vip non fa eccezione. I voti svelano amicizie, dissapori, ma spesso solo pura e semplice strategia. Lo ha dimostrato Tommaso Zorzi, che durante l’ultima puntata ha scelto di votare Samantha De Grenet, nonostante la showgirl non fosse il suo primo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le nomination, si sa, sono una parte importantissima di ogni reality. E ilVip non fa eccezione. I votino amicizie, dissapori, ma spesso solo pura e semplice. Lo ha dimostrato, che durante l’ultima puntata ha scelto di votare Samantha De Grenet, nonostante la showgirl non fosse il suo primo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

LnmMIAMI : RT @forti_chico: Jenna Forti: '....non riesco nemmeno a spiegarti come mi sento, e voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato così… - fraomix : RT @rainbow20202020: La strategia di gioco di Tommaso (video di ieri) 'Uno meno forte me lo porto fino alla fine. Ho lasciato che andassero… - PellizzariGiano : RT @forti_chico: Jenna Forti: '....non riesco nemmeno a spiegarti come mi sento, e voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato così… - ingrid_perrod : Una domanda ma questo anno nel organizzazione dello staff di Pirlo non è tornato in prostatite atletico di quelli f… - Naomy79302603 : RT @monanerom: a quelli che si avvicinano ai più forti per arrivare preferisco una Stefania Orlando in nomination che sa la potenza del Bra… -