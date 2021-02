PS5 riceverà presto un aggiornamento firmware tra supporto VRR e 4K/120 FPS? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Secondo quanto riferito, gli ingegneri Sony stanno lavorando a un importante aggiornamento per PS5. Il nuovo firmware sarà pubblicato a metà marzo e questa volta non includerà le solite correzioni di stabilità. A riferirlo è l'insider Tidux che attraverso Twitter ha pubblicato un post che non è passato inosservato: l'insider ha affermato che è in corso un importante aggiornamento per PS5, che verrà lanciato a metà del prossimo mese. Secondo le sue parole, gli ingegneri si concentreranno sul supporto del VRR (Variable Refresh Rate, feature che la società ha annunciato a novembre) e sul miglioramento del gameplay in risoluzione 4K a 120 fotogrammi al secondo. Oltre a questo Tidux ha inoltre aggiunto che ci sono altre due novità a riguardo con l'arrivo del firmware, ma che non sa ancora di che cosa possa ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Secondo quanto riferito, gli ingegneri Sony stanno lavorando a un importanteper PS5. Il nuovosarà pubblicato a metà marzo e questa volta non includerà le solite correzioni di stabilità. A riferirlo è l'insider Tidux che attraverso Twitter ha pubblicato un post che non è passato inosservato: l'insider ha affermato che è in corso un importanteper PS5, che verrà lanciato a metà del prossimo mese. Secondo le sue parole, gli ingegneri si concentreranno suldel VRR (Variable Refresh Rate, feature che la società ha annunciato a novembre) e sul miglioramento del gameplay in risoluzione 4K a 120 fotogrammi al secondo. Oltre a questo Tidux ha inoltre aggiunto che ci sono altre due novità a riguardo con l'arrivo del, ma che non sa ancora di che cosa possa ...

