Primo positivo tra i cantanti in gara a Sanremo: Conficconi (Extraliscio) ha il covid (Di giovedì 18 febbraio 2021) Primo positivo tra i cantanti in gara al festival di Sanremo, a meno di due settimane dal via della manifestazione. Moreno Conficconi, il Biondo, degli Extraliscio è risultato nel pomeriggio, prima di entrare al Teatro Ariston per le prove, positivo al tampone rapido, come anticipato dal Secolo XIX.Tutta la band, composta anche da Mirco Mariani e Mauro Ferrara ai quali si aggiunge il feat con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è ora in quarantena in attesa del tampone molecolare. Avviato anche il tracciamento dei possibili contatti avuti dagli artisti. Il regolamento del Festival da quest’anno prevede tra le cause di ritiro la positività o la quarantena causa covid. Una modifica introdotta proprio per rispondere ai problemi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021)tra iinal festival di, a meno di due settimane dal via della manifestazione. Moreno, il Biondo, degliè risultato nel pomeriggio, prima di entrare al Teatro Ariston per le prove,al tampone rapido, come anticipato dal Secolo XIX.Tutta la band, composta anche da Mirco Mariani e Mauro Ferrara ai quali si aggiunge il feat con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è ora in quarantena in attesa del tampone molecolare. Avviato anche il tracciamento dei possibili contatti avuti dagli artisti. Il regolamento del Festival da quest’anno prevede tra le cause di ritiro la positività o la quarantena causa. Una modifica introdotta proprio per rispondere ai problemi ...

