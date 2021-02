Possibile svolta sul cognome da attribuire ai figli: sarà possibile assumere il cognome della madre? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nell’epoca in cui dilagano sempre più iniziative volte a tutelare la parità di genere è intervenuta anche la Corte Costituzionale per sollevare dei dubbi sulla obbligatoria trasmissione del cognome del padre verso i propri figli così come previsto dall’art. 262 del codice civile. La normativa originariamente prevista e relativa all’attribuzione del cognome di un appena nato, prevedeva il riconoscimento automatico del cognome del padre e, soltanto in caso di un mancato riconoscimento da parte quest’ultimo, l’utilizzo del cognome della madre. Con il passare del tempo questa previsione normativa è stata sempre più oggetto di discussione, poiché l’utilizzo esclusivo del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nell’epoca in cui dilagano sempre più iniziative volte a tutelare la parità di genere è intervenuta anche la Corte Costituzionale per sollevare dei dubbi sulla obbligatoria trasmissione deldel padre verso i propricosì come previsto dall’art. 262 del codice civile. La normativa originariamente prevista e relativa all’attribuzione deldi un appena nato, prevedeva il riconoscimento automatico deldel padre e, soltanto in caso di un mancato riconoscimento da parte quest’ultimo, l’utilizzo del. Con il passare del tempo questa previsione normativa è stata sempre più oggetto di discussione, poiché l’utilizzo esclusivo del ...

caroliarita : RT @PaoloMarani3: Un discorso non scongiura una possibile svolta a destra. Solo gente del potere economico a gestite la svolta ecologica è… - siwel44it : RT @PaoloMarani3: Un discorso non scongiura una possibile svolta a destra. Solo gente del potere economico a gestite la svolta ecologica è… - Giuditta_legge : Un romanzo dagli orizzonti ampi, dagli odori penetranti e che arriva a darci una scossa, anche (e questo il suo fas… - Ecatetriformis : RT @PaoloMarani3: Un discorso non scongiura una possibile svolta a destra. Solo gente del potere economico a gestite la svolta ecologica è… - PaoloMarani3 : Un discorso non scongiura una possibile svolta a destra. Solo gente del potere economico a gestite la svolta ecolog… -