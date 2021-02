Perseverance è arrivato su Marte in cerca di vita

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il roverdella Nasa èsu. E da lì, dal Pianeta Rosso, ha inviato le sue prime immagini. “Ciao mondo. Il mio primo sguardo sulla casa che abiterò per sempre”, si legge sul profilo Twitter del rover. Tutti in piedi a esultare, grida di gioia e un lungo commosso applauso dalla ‘cabina di regia’ della Nasa hanno sancito l’avvenuto touchdown di. E i controllori del volo del rover “hanno confermato che il rover, con l’elicottero Ingenuity Mars attaccato alla pancia, è atterrato in sicurezza” nel cratere Jezero, un bacino largo 45 chilometri appena a Nord dell’equatore marziano, che circa 3,9 miliardi di anni fa conteneva un lago. l veicolo ènel cratere Jazero, uno dei luoghi più suggestivi per una missione che va in ...