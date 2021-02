Paolo Bonolis | sua zia diventerà Santa | ‘Serve un miracolo? Auguro alla zia di farlo’

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sull’eroicità delle virtù e ha reso Venerabile la zia di, Adele, deceduta nel 1980 dopo aver dedicato la sua vita a ridare dignità alle prostitute. Il conduttore, intervistato dal settimanale Oggi, ha voluto commentare la causa di Beatificazione e Canonizzazione riguardante sua zia: “Serve un? Come un coniglio bianco che salti fuori all’improvviso? E allorazia di farlo. Per me, ilè nelle sue opere”.ha ricordato quando da ragazzino trascorreva l’estate a casa della zia e si divertiva a uccidere lucertole. La zia lo riprendeva: “Non si fanno queste cose”. Il suo rapporto con la religione è certamente complesso: si definisce un agnostico che prova a ...

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

ne parla con OGGI, ...Una zia diè... venerabile. Si tratta del primo passo nel processo di beatificazione e canonizzazione. E il presentatore del Canale 5 ne parla in una intervista a Oggi , in cui ammette di non ...Fan ancora preoccupati per Luca Laurenti: che fine ha fatto la spalla di Paolo Bonolis? Le nuove puntate di Avanti un altro si avvicinano ...Paolo Bonolis ricorda in un'intervista la zia Adele: la donna, morta nel 1980, dopo essere stata resa Venerabile diventerà presto Santa.