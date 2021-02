Napoli | Zielinski | “Manca cattiveria sotto porta | possiamo recuperare in casa”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilesce sconfitto contro il Granada nell'andata dei sedicesimi di finale. La formazione di Gennaro Gattuso incassa un brutto 2-0 dagli spagnoli e vede vicino il rischio di una precoce eliminazione.caption id="attachment 509151" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionBILANCIOIl centrocampista Piotranalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo giocato contro una squadra che si difende bene e gioca bene. Dobbiamo evitare quegli errori che ci condizionano le partite. Nel primo tempo non siamo stati lucidi, meglio nella ripresa. Abbiamo nove giocatori fuori e sono tutti molto imnti per noi.e dobbiamo fare meglio. Difficile capire cosa non va,...

: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka , Elmas; ... Ammoniti: Elmas, Di Lorenzo, Foulquier, Silva, Insigne,, Diaz, Brice, Montoro. Angoli: 4 - 6. ...La prima occasione della ripresa è dellascia partire un tiro ma colpisce la traversa. Partenopei vicini al gol. Inizia il secondo tempo: 45' alla fine della partita. Secondo Tempo ...Le 9 assenze forse spiegano, ma non giustificano. Il Napoli cade a Granada e il tonfo risuona anche in Italia, dove gli uomini di Gattuso saranno chiamati a ribaltare il 2-0 dell’Estadio Los Carmenes.Viene richiamato in panchina per Zielinski nonostante il doppio svantaggio (dal 45 ... Finisce, ancora una volta, stanchissimo. Osimhen 5 - Il Napoli inizia tutto dietro, non gli arriva un pallone.