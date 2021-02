Minori, l’appello di mamma Daniela: “Vi supplico, ridatemi mio figlio” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Il cuore di una mamma non ragiona, vi supplico ridatemi mio figlio”. E’ il grido di dolore di una donna, Daniela Pellegrino, di Santa Maria Capua Vetere (Ce), che da tre anni lotta per riavere il suo bambino e che ora rischia di perderlo definitivamente. Il piccolo vive in una casa famiglia e il Tribunale dei Minorenni di Napoli, attraverso una sentenza, lo ha dichiarato adottabile. “La vicenda è frutto delle indagini eseguite dai Servizi Sociali di Santa Maria Capua Vetere – fa sapere l’avvocato Giuseppe Alesci, legale della donna – secondo cui il bambino viveva in uno stato di abbandono. Per gli assistenti il piccolo era anche vittima di presunti maltrattamenti, accuse però infondate e mai provate, – sottolinea l’avvocato – e chiunque conosca la signora Pellegrino sa che è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Il cuore di unanon ragiona, vimio”. E’ il grido di dolore di una donna,Pellegrino, di Santa Maria Capua Vetere (Ce), che da tre anni lotta per riavere il suo bambino e che ora rischia di perderlo definitivamente. Il piccolo vive in una casa famiglia e il Tribunale dei Minorenni di Napoli, attraverso una sentenza, lo ha dichiarato adottabile. “La vicenda è frutto delle indagini eseguite dai Servizi Sociali di Santa Maria Capua Vetere – fa sapere l’avvocato Giuseppe Alesci, legale della donna – secondo cui il bambino viveva in uno stato di abbandono. Per gli assistenti il piccolo era anche vittima di presunti maltrattamenti, accuse però infondate e mai provate, – sottolinea l’avvocato – e chiunque conosca la signora Pellegrino sa che è ...

