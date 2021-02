McLaren, Seidl: “Abbiamo ottime prospettive” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il team principal della McLaren, Seidl, ha parlato delle prospettive della scuderia e degli obiettivi prefissati per la prossima stagione di Formula Uno. La McLaren ha presentato la sua vettura 2021, la MCL35M con la quale vuole confermare ( o migliorare) il terzo posto della passata stagione. Norris e Ricciardo: la nuova coppia della McLaren McLaren: Seidl punta al titolo? In molti credono nella possibilità che la scuderia britannica possa puntare al titolo costruttori. Altri, più realisti pensano che la McLaren possa insidiare la Red Bull per il secondo posto nel mondiale dei team. Il tutto grazie al ritorno del motore Mercedes in una vettura di Woking, reduce dalla sua miglior stagione in F1 dal 2012. La coppia Norris-Ricciardo inoltre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il team principal della, ha parlato delledella scuderia e degli obiettivi prefissati per la prossima stagione di Formula Uno. Laha presentato la sua vettura 2021, la MCL35M con la quale vuole confermare ( o migliorare) il terzo posto della passata stagione. Norris e Ricciardo: la nuova coppia dellapunta al titolo? In molti credono nella possibilità che la scuderia britannica possa puntare al titolo costruttori. Altri, più realisti pensano che lapossa insidiare la Red Bull per il secondo posto nel mondiale dei team. Il tutto grazie al ritorno del motore Mercedes in una vettura di Woking, reduce dalla sua miglior stagione in F1 dal 2012. La coppia Norris-Ricciardo inoltre ...

