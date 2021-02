Mario Draghi sa come fermare il virus. Parla Abrignani (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha condiviso la nuova strategia del governo per frenare i contagi di Coronavirus. Lo sprint della campagna vaccinale è sicuramente fra le primissime priorità, da realizzare sia attraverso un incremento dei luoghi adibiti alla somministrazione del vaccino, sia attraverso una produzione di vaccini sul territorio nazionale. Ne abbiamo Parlato con l’immunologo e ordinario di Patologia generale all’Università Statale di Milano Sergio Abrignani, che ha di recente contribuito alla realizzazione dello studio di Minima&Moralia Piano vaccinale, difesa dei più a rischio e ripartenza del Paese, che individua nell’accelerazione del piano vaccinale la soluzione più rapida ed efficace per limitare il contagio e la letalità del Covid. Lockdown, ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio,, ha condiviso la nuova strategia del governo per frenare i contagi di Corona. Lo sprint della campagna vaccinale è sicuramente fra le primissime priorità, da realizzare sia attraverso un incremento dei luoghi adibiti alla somministrazione del vaccino, sia attraverso una produzione di vaccini sul territorio nazionale. Ne abbiamoto con l’immunologo e ordinario di Patologia generale all’Università Statale di Milano Sergio, che ha di recente contribuito alla realizzazione dello studio di Minima&Moralia Piano vaccinale, difesa dei più a rischio e ripartenza del Paese, che individua nell’accelerazione del piano vaccinale la soluzione più rapida ed efficace per limitare il contagio e la letalità del Covid. Lockdown, ...

CottarelliCPI : 'Senza l'Italia non c'è l'Europa. Ma fuori dall'Europa c'è meno Italia. Non c'è sovranità nella solitudine'. Mario Draghi, 17 febbraio 2021. - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - caritas_milano : «Si è aggravata la povertà. I dati dei centri di ascolto #Caritas, mostrano l’incidenza dei “nuovi poveri” che pass… - Crynek82 : RT @soniabetz1: Chiediamo al Reggente del M5S @vitocrimi e al Garante Beppe Grillo di non procedere all’espulsione dei 15 senatori che ha… - spatolaa : RT @EuroFakeNews: Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma, fuori dall’Europa c’è meno Italia. Non c’è sovranità nella solitudine. C’è solo l’in… -