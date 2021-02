M5S: “Espulsi i 15 senatori che hanno votato no a Draghi”. Scissione in arrivo (c’è pure il simbolo) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb – Dopo i 15 no al governo Draghi di ieri da parte dei dissidenti, il M5S è ormai a un passo dalla Scissione. Il Movimento ora caccerà i 15 senatori che hanno votato no alla fiducia, contrariamente a quanto deciso dalla base degli iscritti su Rousseau (ossia di sostenere l’esecutivo Draghi). “I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno Espulsi“, scrive su Facebook il capo politico ad interim del M5S, Vito Crimi. Mentre per chi non si è presentato o è andato via (sette in totale) arriverà un provvedimento da parte dei probiviri ma non sarà espulso. Tuttavia i no di ieri sembrano preludere a una Scissione, perché tra i grillini contrari all’esecutivo dell’ex presidente della Bce ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb – Dopo i 15 no al governodi ieri da parte dei dissidenti, il M5S è ormai a un passo dalla. Il Movimento ora caccerà i 15cheno alla fiducia, contrariamente a quanto deciso dalla base degli iscritti su Rousseau (ossia di sostenere l’esecutivo). “I 15cheno alla fiducia saranno“, scrive su Facebook il capo politico ad interim del M5S, Vito Crimi. Mentre per chi non si è presentato o è andato via (sette in totale) arriverà un provvedimento da parte dei probiviri ma non sarà espulso. Tuttavia i no di ieri sembrano preludere a una, perché tra i grillini contrari all’esecutivo dell’ex presidente della Bce ...

Agenzia_Ansa : M5s: espulsi 15 senatori che hanno votato no alla fiducia al governo Draghi. Lo annuncia su Facebook il capo politi… - Corriere : M5s, Crimi: «I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi» - TgLa7 : #M5s: Crimi, espulsi 15 senatori che hanno votato no fiducia - MagElecto : RT @Corriere: M5s, Crimi: «I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi» - GFucci58 : RT @Agenzia_Ansa: M5s: espulsi 15 senatori che hanno votato no alla fiducia al governo Draghi. Lo annuncia su Facebook il capo politico del… -