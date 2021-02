M5S: Casalino, 'mio futuro? Forse in Parlamento' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Un futuro in tv? "Non so nulla, Sky ha una proposta? Scherzi a parte, mi stanno arrivando tante proposte, per ora sono orientato a restare nell'ambito della politica". Così Rocco Casalino, ospite de L'Intervista di Maria Latella su Skytg24. Alla domanda se, come altri portavoce prima di lui, potrebbe mai candidarsi, "sono molto schietto: credo di aver servito lo Stato, ho imparato tante cose, il flusso naturale sì, potrebbe essere in Parlamento". Ma sulla candidatura "ho un po' il panico, soffro il giudizio", ammette. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Unin tv? "Non so nulla, Sky ha una proposta? Scherzi a parte, mi stanno arrivando tante proposte, per ora sono orientato a restare nell'ambito della politica". Così Rocco, ospite de L'Intervista di Maria Latella su Skytg24. Alla domanda se, come altri portavoce prima di lui, potrebbe mai candidarsi, "sono molto schietto: credo di aver servito lo Stato, ho imparato tante cose, il flusso naturale sì, potrebbe essere in". Ma sulla candidatura "ho un po' il panico, soffro il giudizio", ammette.

TV7Benevento : M5S: Casalino, 'si riprenderà, scatoletta tonno non aperta ma spaccata sì'... - TV7Benevento : M5S: Casalino, 'mio futuro? Forse in Parlamento'... - TV7Benevento : M5S: Casalino, 'futuro Conte? per me leader partito e non solo federatore'... - mauz79 : Ragazzi, c'è il portavoce del miglior pdc italiano non eletto dal popolo a #skytg24. Nelle mille banalità ha detto… - Franco30554674 : @MaximoMoggio @LalliVincenzo Bravo Renzi che ha spaccato il m5s e mandato a casa Conte e Casalino. -