Lucasfilm licenzia Gina Carano: non sarà più Cara Dune (Di giovedì 18 febbraio 2021) The Mandalorian: Lucasfilm licenzia Gina Carano accusata di antisemitismo. Nella serie di Disney+ l’attrice è l’interprete di Cara Dune Gina Carano è al centro di una polemica. Lucasfilm ha deciso di licenziare l’interprete di Cara Dune nella serie The Mandalorian per le sue inaccettabili dichiarazioni nei confronti degli ebrei. La Carano ha pubblicato una serie di storie su Instagram, successivamente… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 18 febbraio 2021) The Mandalorian:accusata di antisemitismo. Nella serie di Disney+ l’attrice è l’interprete diè al centro di una polemica.ha deciso dire l’interprete dinella serie The Mandalorian per le sue inaccettabili dichiarazioni nei confronti degli ebrei. Laha pubblicato una serie di storie su Instagram, successivamente… L'articolo Corriere Nazionale.

infoitcultura : Post inaccettabili sugli ebrei, la Lucasfilm licenzia Gina Carano - infoitcultura : TOP VIDEO Post inaccettabili sugli ebrei, la Lucasfilm licenzia Gina Carano video - BonaMassimo : RT @Affaritaliani: Post inaccettabili sugli ebrei, la Lucasfilm licenzia Gina Carano - Libiss : Leggete il motivo per cui un'attrice protagonista del cast di 'Mandalorian' è stata LICENZIATA . Siamo arrivati al… - Diregiovani : #GinaCarano non reciterà più in #TheMandalorian e non sarà più coinvolta in nessun progetto di #StarWars.… -