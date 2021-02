LIVE Snowboardcross Reiteralm in DIRETTA: TRIONFO DI MICHELA MOIOLI! Quarta una sfortunata Raffaella Brutto (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MICHELA MOIOLI LA CRONACA DELLA GARA MASCHILE 13.06: Si chiude qui la nostra DIRETTA. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 13.04: Sfortuna anche in campo maschile per Visintin, quinto, ma danneggiato da Eguibar in semifinale e per Sommariva, fuori nei quarti 13.01: torna al successo MICHELA Moioli che dunque di rilancia verso la Coppa del Mondo dopo il doppio argento mondiale. Sfortuna per Brutto che meritava il podio ma è stata danneggiata dalla caduta di Trespeuch 12.59: Alessandro Haemmerle si prende la rivincita e trionfa in casa battendo il campione del mondo Eguibar. Terzo lo statunitense Dierdroff, quarto Grondin 12.57: Ora la big final maschile con Haemmerle (Aut), Dierdorff (Usa), Grondin (Can), ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIMOIOLI LA CRONACA DELLA GARA MASCHILE 13.06: Si chiude qui la nostra. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 13.04: Sfortuna anche in campo maschile per Visintin, quinto, ma danneggiato da Eguibar in semifinale e per Sommariva, fuori nei quarti 13.01: torna al successoMoioli che dunque di rilancia verso la Coppa del Mondo dopo il doppio argento mondiale. Sfortuna perche meritava il podio ma è stata danneggiata dalla caduta di Trespeuch 12.59: Alessandro Haemmerle si prende la rivincita e trionfa in casa battendo il campione del mondo Eguibar. Terzo lo statunitense Dierdroff, quarto Grondin 12.57: Ora la big final maschile con Haemmerle (Aut), Dierdorff (Usa), Grondin (Can), ...

