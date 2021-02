La riforma fiscale al centro del programma del governo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una nuova architettura del sistema erariale è necessaria perché è strettamente collegata al pacchetto di riforme chieste dalla Commissione europea e messo alla base vincolante degli aiuti del Recovery ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una nuova architettura del sistema erariale è necessaria perché è strettamente collegata al pacchetto di riforme chieste dalla Commissione europea e messo alla base vincolante degli aiuti del Recovery ...

marattin : Stiamo facendo, tutti insieme, una cosa che nella politica italiana non si faceva da un po’: approfondire, prima di… - marattin : Nell’indagine delle Commissioni Finanze (Camera + Senato) sulla riforma fiscale, oggi ascoltiamo 4 associazioni rap… - marattin : All’indagine conoscitiva delle Commissioni Finanze (di Camera e Senato) sulla riforma fiscale, oggi è il turno di a… - WendellGee1985 : RT @maxdantoni: Insomma, s'è capito che con la riforma fiscale siamo ancora al «caro amico», come si dice qui in Toscana. La commissione di… - g_zerbato : RT @maxdantoni: Insomma, s'è capito che con la riforma fiscale siamo ancora al «caro amico», come si dice qui in Toscana. La commissione di… -