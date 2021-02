La replica di Draghi L’applauso più lungo quando ha parlato della riforma della giustizia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella suaalla Camera Marioè partito dalle piccole e medie imprese. “Occorre sostenere l’internazionalizzazione – ha detto – potenziare il credito di imposta per investimenti, ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno e anche la consulenza per la quotazione delle Pmi. Inoltre occorre estendere a queste e rendere fruibile il piano nazionale di transizione 4.0 per favorire e accompagnare le Pmi nella transizione tecnologica”. Si tratta, spiega il presidente del Consiglio, di un programma di “medio periodo” che “incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale, investimenti per rafforzare la nostra manifattura per renderla più competitiva”. Ha poidel fenomenocorruzione.“Un Paese capace di attrarre investitori anche internazionali deve difendersi dai fenomeni corruttivi che ...

E il presidente - prof: "Non c'è niente da commentare" Ore 18.15 -ha già finito, forse lapiù breve di sempre: "Spero condividiate questo sguardo costantemente rivolto al futuro...". ...del presidente del Consiglio Marioche oggi ha ascoltato il dibattito generale sulla fiducia senza replicare il discorso fatto ieri in Senato. Si parte dalle Pmi e del nodo della ...Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Non dovrà essere trascurata la condizione di tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri, spesso sovraffollate, esposte a rischio e paura del contagio e particolarmen ...Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Il fatto che non abbia detto nulla ieri" sullo sport "non significa che non sia importante. E' un mondo profondamente radicato nella nostra società e nell'immaginario coll ...