Inter, l’ex Julio Cruz: “Figo una grande persona, Vieira elegante. Ibrahimovic? Pecca su un aspetto” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Julio Cruz ricorda i suoi derby di Milano."El Jardinero", come veniva soprannominato l'ex numero 9 dell'Inter, dal 2003 al 2009 ha indossato la maglia nerazzurra collezionando 130 presenze condite da 49 gol. L'argentino è rimasto nel cuore dei tifosi Interisti, ai quali anche il quarantaseienne ex attaccante di Santiago del Estero è particolarmente legato. L'ex attaccante anche del Bologna, nel corso di un'Intervista concessa a "Espn Show", ha svelato il rapporto con i suoi ex compagni durante il suo periodo vissuto all'Inter.VIDEO Milan, fenomeno Ibrahimovic: Zlatan incanta e sfonda il muro dei 500 gol, gli otto segreti del bomber svedese"Luis Figo è una persona fantastica, come sua moglie e i figli. Abbiamo condiviso molte cose ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021)ricorda i suoi derby di Milano."El Jardinero", come veniva soprannominato l'ex numero 9 dell', dal 2003 al 2009 ha indossato la maglia nerazzurra collezionando 130 presenze condite da 49 gol. L'argentino è rimasto nel cuore dei tifosiisti, ai quali anche il quarantaseienne ex attaccante di Santiago del Estero è particolarmente legato. L'ex attaccante anche del Bologna, nel corso di un'vista concessa a "Espn Show", ha svelato il rapporto con i suoi ex compagni durante il suo periodo vissuto all'.VIDEO Milan, fenomeno: Zlatan incanta e sfonda il muro dei 500 gol, gli otto segreti del bomber svedese"Luisè unafantastica, come sua moglie e i figli. Abbiamo condiviso molte cose ...

sportli26181512 : PODCAST I conti, lo stadio e il futuro: tutto sul derby di Elliott e Suning: PODCAST I conti, lo stadio e il futuro… - HibetSocial : Riuscirà un altro ex Inter oggi a fare un altro scherzetto alle italiane dopo l’impresa di Conceição?… - offlazo : @marifcinter un tempo mi dispiacevo e mi allarmavo; adesso non ha più importanza, c'è o non c'è non cambia più null… - sportli26181512 : Bordon: 'Lukaku affonderà il Milan e Conte imboccherà l’autostrada scudetto': Bordon: 'Lukaku affonderà il Milan e… - sportli26181512 : Il Berlusconi che non ti aspetti: 'Negli ultimi mesi ho simpatizzato per l'Inter...': Il Berlusconi che non ti aspe… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter l’ex Rummenigge: «Ho l’Inter nel cuore, alla Juve non andrei mai. Il mega contratto di Messi? Mi è venuto da... Corriere della Sera