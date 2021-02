Il Paradiso delle Signore 5 Salvatore ha davvero dimenticato Gabriella?

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

... in quanto Serena Bortone è andata in onda regolarmente fino alle 15.55, orario nel quale la linea, come da tradizione, è passata alla soap Ilsignore.La puntata IlSignore di venerdì 19 febbraio 2021 su Rai 1 prima visione assoluta sarà decisiva e aprirà nuove trame interessanti. Le anticipazioni del nuovo episodio vedono protagonista Marta che, ...Insomma una certa preoccupazione comincia a nascere ma prima di tutto vuole conoscere la verità da suo marito Vittorio…. Ludovica tra Adelaide e le minacce continue del Mantovano. Leggi anche: Il Para ...Ne Il Paradiso delle Signore 5 Salvatore ha dimenticato Gabriella sul serio e è pronto per una nuova storia? Gli indizi.