Il diritto dei cittadini ad una giustizia efficiente (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Vincenzo Crasto* Mario Draghi intende porre al centro del programma di governo la riforma della giustizia, in particolare quella del settore civile. In Italia vi sono eccellenze assolute in ogni campo, culturale, artistico, sociale ed economico ed esistono persino nel settore giustizia, mi riferisco in particolare ai giudici di pace edai vice procuratori onorari, che amministrano una “giustizia a legge Pinto zero”. Secondo i numeri del ministero di via Arenula, ciascun giudice di pace definisce in media 830 procedimenti ogni anno. I 4900 magistrati onorari – ma sarebbe meglio definirli precari – trattano nel complesso il 65% dell’intero contenzioso di primo grado, ovvero circa 2 milioni di processi, spesso in tempi record inferiori all’anno (dati ante pandemia).Tali risultati dimostrano che si tratti di una finta onorarietà, in ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Vincenzo Crasto* Mario Draghi intende porre al centro del programma di governo la riforma della, in particolare quella del settore civile. In Italia vi sono eccellenze assolute in ogni campo, culturale, artistico, sociale ed economico ed esistono persino nel settore, mi riferisco in particolare ai giudici di pace edai vice procuratori onorari, che amministrano una “a legge Pinto zero”. Secondo i numeri del ministero di via Arenula, ciascun giudice di pace definisce in media 830 procedimenti ogni anno. I 4900 magistrati onorari – ma sarebbe meglio definirli precari – trattano nel complesso il 65% dell’intero contenzioso di primo grado, ovvero circa 2 milioni di processi, spesso in tempi record inferiori all’anno (dati ante pandemia).Tali risultati dimostrano che si tratti di una finta onorarietà, in ...

Tommasolabate : “Pieno rispetto del diritto dei rifugiati”. E Giorgetti annuisce. #Draghi #Senato - Einaudieditore : Avete già letto IL DIRITTO DEI LUPI?? di De Bellis e Fiorillo? In questo video lo consiglia Giancarlo De Cataldo. - RobertaLisi1 : RT @DonzelliEditore: Dall'edilizia alla formazione dei docenti al fenomeno dell'abbandono: analisi e proposte per un vero diritto allo stud… - SabriBernardi : RT @IleanaNoIlenia: Non sono d’accordo con l’espulsione dei 15 senatori 5 stelle che hanno votato contro la fiducia. Siamo in una democrazi… - DonzelliEditore : Dall'edilizia alla formazione dei docenti al fenomeno dell'abbandono: analisi e proposte per un vero diritto allo s… -

Ultime Notizie dalla rete : diritto dei Italiaonline, accordo con Tiscali per concessione in esclusiva vendita spazi pubblicitari ..." è un sodalizio che ha le sue radici nella nostra comune passione per il web e può a buon diritto ...sottolinea la nota " ha un'audience media mensile di 12 milioni di unique browsers (oltre il 50% dei ...

Ecco come si può salvare l'arco borbonico di Napoli ... il Sacro Tempio della Scorziata (XVI secolo), il Real Abergo dei Poveri (XVIII secolo, ancora oggi ... In questo modo sarà garantito il diritto della Comunità al Patrimonio come indicato dalla .

Tokayev, la libertà di espressione un diritto dei cittadini ANSA Nuova Europa Mai vista tanta ipocrisia in una giornata sola. Nemmeno in occasione del voto su Ruby Basta così. Dopo la giornata di mercoledì, non c’è più nessun dubbio. Mai vista tanta ipocrisia senza vergogna in una giornata sola. Nemmeno in occasione del voto su Ruby. Ora che sono riusciti a togl ...

Pensione anticipata ordinaria: come recuperare 2 mesi di contributi mancanti? Per accedere alla pensione anticipata ordinaria sono necessari un certo numero di anni di contribuzione versati: come fare se mancano pochi mesi?

..." è un sodalizio che ha le sue radici nella nostra comune passione per il web e può a buon...sottolinea la nota " ha un'audience media mensile di 12 milioni di unique browsers (oltre il 50%...... il Sacro Tempio della Scorziata (XVI secolo), il Real AbergoPoveri (XVIII secolo, ancora oggi ... In questo modo sarà garantito ildella Comunità al Patrimonio come indicato dalla .Basta così. Dopo la giornata di mercoledì, non c’è più nessun dubbio. Mai vista tanta ipocrisia senza vergogna in una giornata sola. Nemmeno in occasione del voto su Ruby. Ora che sono riusciti a togl ...Per accedere alla pensione anticipata ordinaria sono necessari un certo numero di anni di contribuzione versati: come fare se mancano pochi mesi?