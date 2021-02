Ibrahimovic, l’intervista che fa infuriare i tifosi del Milan (Di giovedì 18 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic fa discutere a pochi giorni dal derby contro l’Inter: i tifosi del Milan non la prendono bene Zlatan Ibrahimovic non si discute. L’attaccante svedese è uno degli artefici del campionato del Milan. I rossoneri hanno perso il primato a vantaggio dell’Inter e proprio domenica ci sarà il derby che dirà molto sulla lotta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Zlatanfa discutere a pochi giorni dal derby contro l’Inter: idelnon la prendono bene Zlatannon si discute. L’attaccante svedese è uno degli artefici del campionato del. I rossoneri hanno perso il primato a vantaggio dell’Inter e proprio domenica ci sarà il derby che dirà molto sulla lotta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

EmmeFerra : Chissà come saranno contenti al #Milan di leggere l'intervista di #Amadeus in un momento un po' particolare della s… - sportli26181512 : Falco, dalla B all'Europa: 'Era nel mio destino. Ora sfido Ibra': Falco, dalla B all'Europa: 'Era nel mio destino.… - sportli26181512 : Gazidis: 'Ibra ha fatto ricredere tutti gli scettici. Rinnovo? Se continua così perché no?': Ivan Gazidis durante l… - sportli26181512 : Raiola: 'Ibrahimovic ha salvato il Milan. Donnarumma? Deve essere lasciato in pace': L'agente non si sbilancia sul… - atmilan1899 : #Milan, #Gazidis: '#Pioli ha dimostrato quando vale. #Ibra è l'eccezione, #Donnarumma e #Calhanoglu importanti' -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic l’intervista Smalling: «Un sollievo essere a Roma, sarò pronto per il Benevento» Il Messaggero