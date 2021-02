I «reduci» del cinema dopo un anno di buio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Continua il silenzio sul fronte dei luoghi della cultura: oltre ai ringraziamenti di rito della categoria al nuovo presidente Mario Draghi per le parole e gli impegni dedicati al «patrimonio che definisce la nostra identità», e alla combattività di chi ha tutto da perdere – e tantissimo ha già perduto – e cioè i lavoratori dello spettacolo dalle maschere alle maestranze (che manifestano il 23 febbraio), la ripartenza di cinema e teatri sembra uscita dall’orizzonte degli interessi nazionali. È di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Continua il silenzio sul fronte dei luoghi della cultura: oltre ai ringraziamenti di rito della categoria al nuovo presidente Mario Draghi per le parole e gli impegni dedicati al «patrimonio che definisce la nostra identità», e alla combattività di chi ha tutto da perdere – e tantissimo ha già perduto – e cioè i lavoratori dello spettacolo dalle maschere alle maestranze (che manifestano il 23 febbraio), la ripartenza die teatri sembra uscita dall’orizzonte degli interessi nazionali. È di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

RRmpinero : RT @ilmanifesto: I reduci del cinema. Ancora nessuna riapertura all’orizzonte, mentre i ristori non fanno differenze fra realtà diverse. Gi… - 60_cla : RT @ilmanifesto: I reduci del cinema. Ancora nessuna riapertura all’orizzonte, mentre i ristori non fanno differenze fra realtà diverse. Gi… - DonatoSaliola : RT @ilmanifesto: I reduci del cinema. Ancora nessuna riapertura all’orizzonte, mentre i ristori non fanno differenze fra realtà diverse. Gi… - biancogiov : RT @ilmanifesto: I reduci del cinema. Ancora nessuna riapertura all’orizzonte, mentre i ristori non fanno differenze fra realtà diverse. Gi… - MarcoBaggioli : RT @ilmanifesto: I reduci del cinema. Ancora nessuna riapertura all’orizzonte, mentre i ristori non fanno differenze fra realtà diverse. Gi… -

Ultime Notizie dalla rete : reduci del Napoli brutto e distratto, per gli ottavi serve un'impresa. Osimhen impalpabile, ma il fratello si lamenta... ... che nulla d'eccezionale fa, ma che al Napoli presenta comunque il conto del suo giocare semplice e ... gli spagnoli di Martinez, seconda peggiore difesa della Liga e reduci da quattro sconfitte e tre ...

CM Scommesse: vince il Cagliari, lo Spezia stupisce ancora nel terno che vale 13,6 volte la posta Comunque i granata sono reduci da una brutta brutta brutta partita contro il Genoa. Pareggiata ... E se togliamo il grande pareggio in casa del Lilla, il Brest resta su quattro opzioni gol. Fiducia, ...

Colpita dal Covid e ricoverata due mesi, medico di Tavernola lascia: «Non è più come prima» Corriere Bergamo - Corriere della Sera Chi può ottenere l’esenzione dal ticket, superato il Coronavirus Quali sono le prestazioni che non comportano spese a carico dei pazienti e in quali Regioni sono state introdotte le misure, valide anche nel caso si sia stati curati al proprio domicilio ...

... che nulla d'eccezionale fa, ma che al Napoli presenta comunque il contosuo giocare semplice e ... gli spagnoli di Martinez, seconda peggiore difesa della Liga eda quattro sconfitte e tre ...Comunque i granata sonoda una brutta brutta brutta partita contro il Genoa. Pareggiata ... E se togliamo il grande pareggio in casaLilla, il Brest resta su quattro opzioni gol. Fiducia, ...Quali sono le prestazioni che non comportano spese a carico dei pazienti e in quali Regioni sono state introdotte le misure, valide anche nel caso si sia stati curati al proprio domicilio ...