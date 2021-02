Highlights Brady-Muchova | semifinale Australian Open 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Glidel match, valevole per ladegli. Vittoria in tre set per l’americana, che dopo circa due ore di gioco ha staccato il pass per la sua prima finale in carriera a livello slam. Nell’atto conclusivo del torneo se la vedrà con Naomi Osaka. In alto le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.