Grande Fratello Vip | scontro diretto fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò | “non ne voglio più sapere”

trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - malandrina9 : RT @CommentsGf: “Perché sei stata arrestata?” “Ho votato Stefania Orlando al grande Fratello” #tzvip - chiamami_queen : Non il grande fratello che pensa di fottere con la puttana sbagliata #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

GF Vip, Stefania Orlando criticata sui social. Il marito Simone: 'Non screditate' Stefania Orlando una delle protagoniste più chiacchierate della quinta edizione delVip che rischia di lasciare il gioco a pochi giorni dal gran finale continua ad essere difesa a spada tratta dal proprio amato. Simone Gianlorenzi che da quando la sua dolce metà si ...Rosalinda Cannavò pronta a lasciare ilVip? 'Non ce la faccio più' Crollo emotivo per Rosalinda Cannavò al GF Vip . Il motivo? Le continue battutine di Dayane Mello hanno minato la sua serenità e tranquillità fino a farla ...Il fratello di Victor Osimhen ha parlato del momento dell’attaccante del Napoli Dopo l’infortunio alla spalla e il Covid-19, Victor Osimhen non sta attraversando un grandissimo momento dal punto di vi ...Pare che il cantante di Gelato al Cioccolato sarà rinconfermato anche per il Grande Fratello Vip 6. L’utente in questione, infatti, avrebbe chiesto:. Antonella Elia sarà rinconfermata come opinionista ...