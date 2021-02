Governo | Casalino | “Conte federatore? Lo vedo più leader di partito”

La7tv : #dimartedi Rocco Casalino su Renzi e Salvini: 'Entrambi hanno fatto cadere un governo per ragioni di partito e non… - davidefaraone : Dopo la crisi di governo le ragioni di quella scissione si sono capite tutte. Noi adesso abbiamo il compito di aggr… - Linkiesta : Sarà anche un bullo, ma @matteorenzi ha salvato per la seconda volta l’Italia. Prima ha impedito al Salvini trumpi… - beneventoapp : Governo: Casalino, ‘comunicazione Draghi naturale ma manca di empatia’: Roma, 18 feb(Adnkronos) - Mario Draghi 'è r… - surinkis212 : @LgifVincenzo Eh ma #casalino si sente inutile..mi ci gioco i cabasisi (alla Montabano) che avrebbe voluto continua… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Casalino

Il Fatto Quotidiano

Lo dice Rocconel corso del L'intervista, su Skytg24.,Conte in campo?Meglio leader partito che federatore - 'Conte federatore? Io so che ruoli che si assumono senza sporcarsi le ...Lo sottolinea Rocconel corso de L'Intervista, su Skytg24. Ore 14.10 Muroni (Leu): 'Sostengoma transizione ecologica ha bisogno di coraggio' Ore 13.12 M5S, 20 deputati verso il no ...Dopo la crisi di governo, è Mario Draghi il nuovo presidente del Consiglio ... Intervistato da Sky TG24, l’ex portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino ha parlato – tra le altre cose – del futuro del ...È appena uscita l’autobiografia dell’ex portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino. S’intitola «Il portavoce» (Piemme, pagg. 272, euro 17,90). Il racconto della sua vita: dal padre viole ...