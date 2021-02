Fiducia Draghi, Meloni cita Brecht: «Noi seduti dalla parte del torto» (Di venerdì 19 febbraio 2021) La leader di FdI cita Brecht nel discorso alla Camera sulla Fiducia e ribadisce il suo «no» al governo Draghi: «Senza chi si oppone l’Italia diventa come la Corea del Nord» Leggi su corriere (Di venerdì 19 febbraio 2021) La leader di FdInel discorso alla Camera sullae ribadisce il suo «no» al governo: «Senza chi si oppone l’Italia diventa come la Corea del Nord»

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - matteorenzi : Il Senato dà fiducia a Draghi. Ora a Palazzo Chigi c’è l’italiano più stimato al mondo, una maggioranza ampia, lo s… - chedisagio : Toninelli ha detto che la fiducia che hanno dato a Draghi non è scontata. «Ogni giorno se la deve conquistare». Ci… - LukaszKort : RT @SenatoStampa: #Draghi al #Senato. La replica del Presidente del Consiglio e le dichiarazioni finali di voto si svolgeranno a partire da… - LukaszKort : RT @SenatoStampa: #Draghi al #Senato. 'Oggi l'unità non è un'opzione, è un dovere': dalle dichiarazioni programmatiche del Presidente del C… -