Fall Guys | Ultimate Knockout si prepara ad arrivare su Xbox Series X S e Xbox One

(Di giovedì 18 febbraio 2021)è stato uno dei giochi più celebrati della scorsa estate. Il titolo sviluppato da Mediatonic, che ha battuto i record di download e giocatori sul servizio PS Plus, è arrivato durante il periodo estivo sia su PS4 che su PC. Da allora, pur non potendo continuare il boom che lo ha caratterizzato nei suoi primi giorni, ha costruito solide fondamenta basate su una comunità attiva. Pertanto, ieri sera durante il Nintendo Direct è stato confermato che l'opera sarebbe arrivata su Nintendo Switch quest'estate, raggiungendo così un nuovo sistema. E, dopo molti mesi di rumor, abbiamo appreso che questo lancio avverrà in simultanea con la versione perOne eX/S. Al momento non si sa se questo titolo ...

_ripley__ : @fabiocanata Fall Guys é mto bom hahahhahahaha - Eurogamer_it : #FallGuys arriva anche su #XboxSeriesX e #XboxOne. - fuckarmorr : RT @FallGuysFans: Aqui un video de Vegetta jugando Fall Guys?? @fallguysfans @vegetta777 - GameXperienceIT : Fall Guys: Ultimate Knockout è pronto ad approdare su Xbox Series X|S e One - bcb1994 : RT @Igorpeli__ji: Aguero dando rage no Fall Guys HAHAHAHAHAHAHAHAHAH -

Ultime Notizie dalla rete : Fall Guys

Inoltre ci aspetta un nuovo stage basato sulla saga del RPG, Insomma, un bel (s)mash up Nintendo !on Switch Uno dei videogames più scaricati e irriverenti dell'anno scorso di PlayStation 4 ...Dopo l'annuncio dell'arrivo disu Nintendo Switch , sopraggiunto nel corso del recente Direct, anche Microsoft si aggiunge alla lista delle aziende pronte ad accogliere gli omini di Devolver Digital. Co n un comunicato ...Fall Guys: Ultimate Knockout è stato uno dei giochi più celebrati della scorsa estate. Il titolo sviluppato da Mediatonic, che ha battuto i record di download e giocatori sul servizio PS Plus, è arriv ...Fall Guys: Ultimate Knockout di Mediatonic farà presto la feclitità dei possessori di Xbox Series X/S e Xbox One!