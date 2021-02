Covid, Fausto Gresini in condizione critiche: la nota ufficiale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Peggiorano le condizioni di Fausto Gresini, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. L’ex campione del mondo della 125 e team manager alla guida dell’omonima scuderia, in tutte e tre le classi, ha infatti contratto il Covid prima di Natale. In una nota diramata, le parole del dottor Nicola Cilloni: “Fausto Gresini è ancora ricoverato nel reparto di terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna per il perdurare di una grave insufficienza respiratoria conseguente all’infezione da Covid-19. Purtroppo, sono sopraggiunte delle complicanze che rendono il quadro clinico critico– si legge- I sanitari continuano a curarlo con la massima intensità possibile nella speranza di una ripresa delle funzioni ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Peggiorano le condizioni di, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. L’ex campione del mondo della 125 e team manager alla guida dell’omonima scuderia, in tutte e tre le classi, ha infatti contratto ilprima di Natale. In unadiramata, le parole del dottor Nicola Cilloni: “è ancora ricoverato nel reparto di terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna per il perdurare di una grave insufficienza respiratoria conseguente all’infezione da-19. Purtroppo, sono sopraggiunte delle complicanze che rendono il quadro clinico critico– si legge- I sanitari continuano a curarlo con la massima intensità possibile nella speranza di una ripresa delle funzioni ...

giornaleradiofm : Covid: Fausto Gresini in condizioni critiche: (ANSA) - BOLOGNA, 18 FEB - Sono molto gravi le condizioni dell'ex cam… - sportface2016 : Fausto #Gresini in condizione critiche #COVID19 - il_Landi : Forza Fausto... non mollare. #COVID19 #coronavirus #coronavirusitalIa @GresiniRacing - infoitsport : Fausto Gresini, calvario Covid: è ancora in coma, l'ansia di tutto il Motomondiale - ricardovisca : RT @SkySportMotoGP: Presentato il team @GresiniRacing, pensando a Fausto che lotta contro il Covid: 'Non mollare' #SkyMotori #SkyMotoGP #Mo… -