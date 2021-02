Contagi in 'forte calo' in Inghilterra: meno due terzi dall'inizio dell'attuale lockdown (Di giovedì 18 febbraio 2021) Casi di Covid-19 in forte calo. Accade nelle ultime settimane in Inghilterra, dove dall’inizio di gennaio è in vigore il lockdown. È quanto emerge dal nono report ‘React-1’, uno studio sull’andamento della pandemia nel Paese realizzato dall’Imperial College di Londra citato dalla Bbc. Lo studio è basato sull’analisi di oltre 85mila tamponi. Nel complesso, in Inghilterra i casi sono diminuiti di due terzi dall’inizio dell’attuale lockdown, con un calo dell?80% a Londra. Tuttavia, i livelli della malattia sono ancora alti, con un tampone positivo ogni 200 effettuati nel ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Casi di Covid-19 in. Accade nelle ultime settimane in, dovedi gennaio è in vigore il. È quanto emerge dal nono report ‘React-1’, uno studio sull’andamentoa pandemia nel Paese realizzato’Imperial College di Londra citatoa Bbc. Lo studio è basato sull’analisi di oltre 85mila tamponi. Nel complesso, ini casi sono diminuiti di due, con un?80% a Londra. Tuttavia, i livellia malattia sono ancora alti, con un tampone positivo ogni 200 effettuati nel ...

repubblica : ?? Coronavirus, Gimbe: in forte calo i contagi tra gli operatori sanitari (-64,2%), merito del vaccino - MaricaGusmitta : RT @HuffPostItalia: Contagi in 'forte calo' in Inghilterra: meno due terzi dall'inizio dell'attuale lockdown - RiminiFuturo : RT @HuffPostItalia: Contagi in 'forte calo' in Inghilterra: meno due terzi dall'inizio dell'attuale lockdown - HuffPostItalia : Contagi in 'forte calo' in Inghilterra: meno due terzi dall'inizio dell'attuale lockdown - leone52641 : RT @ganga2410: -