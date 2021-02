Concorso Funzionari Giuridico-Pedagogici, 95 posti per laureati: diario prove dall’8 marzo 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 29 Maggio 2020 è stato pubblicato il bando di Concorso Funzionari Giuridico-Pedagogici del Ministero della Giustizia. Sono 95 i posti autorizzati per assunzioni a tempo indeterminato. L’inserimento sarà in III area funzionale e fascia retributiva F1. E’ fatta riserva di 19 posti per il personale operante in II area funzionale dell’Amministrazione Penitenziaria. In caso di mancanza di idonei i suddetti posti verranno devoluti ai concorrenti in ordine di graduatoria. I candidati verranno selezionati sulla base del punteggio conseguito negli esami. Non verranno valutati titoli di servizio o accademici ulteriori rispetto a quelli di accesso. Nei paragrafi successivi tutte le informazioni rilevanti per la partecipazione al nuovo ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 29 Maggio 2020 è stato pubblicato il bando didel Ministero della Giustizia. Sono 95 iautorizzati per assunzioni a tempo indeterminato. L’inserimento sarà in III area funzionale e fascia retributiva F1. E’ fatta riserva di 19per il personale operante in II area funzionale dell’Amministrazione Penitenziaria. In caso di mancanza di idonei i suddettiverranno devoluti ai concorrenti in ordine di graduatoria. I candidati verranno selezionati sulla base del punteggio conseguito negli esami. Non verranno valutati titoli di servizio o accademici ulteriori rispetto a quelli di accesso. Nei paragrafi successivi tutte le informazioni rilevanti per la partecipazione al nuovo ...

ComuneAncona : #Concorso pubblico per cinque funzionari tecnici (architetti e ingegneri) a tempo indeterminato. Domande entro il 3… - InforGiovani : Ispra, assunzioni per funzionari di amministrazione a tempo pieno e indeterminato. Per candidarsi occorre la laurea… - marino29b : RT @minGiustizia: Pubblicato sul sito il decreto relativo al concorso per il reclutamento di 150 Funzionari giudiziari, che nomina i compon… - Dirig_Giustizia : RT @minGiustizia: Pubblicato sul sito il decreto relativo al concorso per il reclutamento di 150 Funzionari giudiziari, che nomina i compon… - luisaloffredo28 : RT @minGiustizia: Pubblicato sul sito il decreto relativo al concorso per il reclutamento di 150 Funzionari giudiziari, che nomina i compon… -