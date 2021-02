Che Tempo Che Fa, dopo Barack Obama Fabio Fazio mette a segno un altro “colpaccio” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Domenica sarà un grande piacere ritrovare Bill Gates a Che Tempo che fa per parlare del nostro presente e immaginare il nostro futuro”, continuano i colpi internazionali per Che Tempo che fa. L’annuncio a sorpresa di Fabio Fazio per comunicare la presenza nella puntata del 21 febbraio dell’imprenditore, informatico, programmatore e filantropo americano. William Herny Gates III, nome completo, secondo Forbes ha un patrimonio di 120,2 miliardi di dollari, è la quarta persona più ricca al mondo e compare in questa lista fin dal 1987. Non si tratta di un debutto assoluto, la prima intervista di Bill Gates a Che Tempo che fa risale a diciassette anni fa, precisamente il 20 novembre 2004. In questa occasione, come immaginabile causa pandemia, non sarà presente fisicamente in studio ma sarà intervistato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Domenica sarà un grande piacere ritrovare Bill Gates a Cheche fa per parlare del nostro presente e immaginare il nostro futuro”, continuano i colpi internazionali per Cheche fa. L’annuncio a sorpresa diper comunicare la presenza nella puntata del 21 febbraio dell’imprenditore, informatico, programmatore e filantropo americano. William Herny Gates III, nome completo, secondo Forbes ha un patrimonio di 120,2 miliardi di dollari, è la quarta persona più ricca al mondo e compare in questa lista fin dal 1987. Non si tratta di un debutto assoluto, la prima intervista di Bill Gates a Cheche fa risale a diciassette anni fa, precisamente il 20 novembre 2004. In questa occasione, come immaginabile causa pandemia, non sarà presente fisicamente in studio ma sarà intervistato in ...

