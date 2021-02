Braga, Carvalhal sbotta: «Rigore netto per noi, l’arbitro come ha fatto a non vederlo?» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Carlos Carvalhal, tecnico dello Sporting Braga, ha parlato ai microfoni della UEFA dopo la sconfitta contro la Roma Carlos Carvalhal, tecnico dello Sporting Braga, ha parlato ai microfoni della UEFA dopo la sconfitta contro la Roma. Le sue parole «l gol a freddo ha indirizzato la gara? Non credo, abbiamo reagito molto bene dopo il gol ed abbiamo creato almeno tre chiare occasioni nel primo tempo. Non abbiamo concesso molte opportunità alla Roma. Il secondo tempo è stato simile al primo, ma c’era un Rigore solare per noi. Non capisco come l’arbitro e il Var non lo abbiamo visto. Abbiamo giocato bene anche in inferiorità numerica ma la Roma ha segnato il secondo gol e questo complica i piani per il ritorno. Siamo in una posizione di difficoltà, ma ci sono ancora altri 90 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Carlos, tecnico dello Sporting, ha parlato ai microfoni della UEFA dopo la sconfitta contro la Roma Carlos, tecnico dello Sporting, ha parlato ai microfoni della UEFA dopo la sconfitta contro la Roma. Le sue parole «l gol a freddo ha indirizzato la gara? Non credo, abbiamo reagito molto bene dopo il gol ed abbiamo creato almeno tre chiare occasioni nel primo tempo. Non abbiamo concesso molte opportunità alla Roma. Il secondo tempo è stato simile al primo, ma c’era unsolare per noi. Non capiscoe il Var non lo abbiamo visto. Abbiamo giocato bene anche in inferiorità numerica ma la Roma ha segnato il secondo gol e questo complica i piani per il ritorno. Siamo in una posizione di difficoltà, ma ci sono ancora altri 90 ...

