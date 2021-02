‘Amici 20’ | è crisi tra Sangiovanni e Giulia Stabile e c’entra Enula

Leggi su isaechia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella casetta di Amici 20 è nato da settimane un rapporto speciale tra la ballerinaed il cantautore. Tra la coppia però èe la relazione è arrivata al capolinea. La ballerina è gelosa della vicinanza cheha con la cantanteed ha esposto i sui dubbi ad Alessandro Cavallo dicendo che anche altri ragazzi si sono accorti di questa cosa. Il cantautore ha percepito la lontananza e la ritrosia die le ha detto: “È il momento che parli, non posso tirarti le cose sempre io dalla bocca? Perché con gli altri parli di qualsiasi cosa, senza problemi? E con me non parli?” A questo puntoha risposto: “Eri impegnato con altre persone, stavi già parlando con un’altra persona, con. ...