Alex Schwazer è stato assolto dall'accusa di doping: «L'atleta non ha commesso il fatto» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alex Schwazer è stato assolto dall'accusa di doping "per non aver commesso il fatto". Il Gip del tribunale di Bolzano, Walter Pelino, ha infatti disposto l'archiviazione del processo nei confronti del marciatore altoatesino. Il ragazzo nel 2016 era risultato positivo a un controllo a sorpresa incorrendo così in una squalifica di 8 anni. Dunque, Il Gip ha accolto la richiesta della Procura, che aveva chiesto l'archiviazione a dicembre, e ha dato ragione ad Alex. Il vincitore dell'oro olimpico a Pechino 2008 ha da sempre sostenuto l'ipotesi di un'alterazione dei campioni. Dunque oggi, 18 Febbraio 2021, Alex Schwazer può festeggiare un'altra importantissima vittoria nella sua vita.

