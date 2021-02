"Varianti contagiose, ma stop agli isterismi". Clementi: Covid non è più letale di prima (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per il virologo del San Raffaele c'è un allarmismo eccessivo. "Le mutazioni sono normali e i vaccini risultano ugualmente efficaci" Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per il virologo del San Raffaele c'è un allarmismo eccessivo. "Le mutazioni sono normali e i vaccini risultano ugualmente efficaci"

