Un Doohan in F3: Jack in squadra con David Schumacher (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il cognome Doohan torna a farsi prepotentemente largo nel mondo dei motori. Negli Anni 90 era toccato a Mick diventare famoso nel mondo delle due ruote, conquistando cinque titoli iridati consecutivi

F3 - Doohan completa la line - up di Trident per la stagione 2021 Nella giornata di ieri, Trident ha annunciato l'entrata di Jack Doohan nella propria line - up per la stagione 2021 della Formula 3 . Il pilota australiano, junior Red Bull e figlio dell'ex campione di motociclismo Mick, lascia HWA Racelab per correre appunto ...

