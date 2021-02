Twitch e Facebook Gaming da record a gennaio: le piattaforme streaming registrano un forte aumento nelle ore di visualizzazione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il live streaming continua a crescere, poiché l'ultimo report di StreamElements e del partner Rainmaker.gg afferma che Twitch e Facebook Gaming hanno entrambi più che raddoppiato il numero di ore guardate a gennaio 2021 rispetto a gennaio 2020. In un post, StreamElements afferma che Twitch e Facebook Gaming hanno registrato un aumento del 117% anno su anno nel gennaio 2021, con il massimo storico di Twitch raggiunto a oltre 2 miliardi di ore e Facebook Gaming che ha superato 439 milioni di ore. Su Twitch, la categoria Just Chatting ha guidato i numeri con 242 milioni di ore guardate, seguita dal gioco di sopravvivenza Rust con 189 ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il livecontinua a crescere, poiché l'ultimo report di StreamElements e del partner Rainmaker.gg afferma chehanno entrambi più che raddoppiato il numero di ore guardate a2021 rispetto a2020. In un post, StreamElements afferma chehanno registrato undel 117% anno su anno nel2021, con il massimo storico diraggiunto a oltre 2 miliardi di ore eche ha superato 439 milioni di ore. Su, la categoria Just Chatting ha guidato i numeri con 242 milioni di ore guardate, seguita dal gioco di sopravvivenza Rust con 189 ...

