Tumore al rene asportato con robot su paziente sveglia

TORINO " Per la prima volta al mondo un robot chirurgico ha asportato un tumore maligno al rene su una paziente sveglia, che non poteva essere addormentata. L'eccezionale intervento è stato effettuato presso l'ospedale di Torino. Il tumore maligno è stato completamente asportato.