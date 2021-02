Sequestrate mascherine cinesi della maxi commessa di Arcuri

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Francesca Galici La Guardia di finanza ha sequestrato 70 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta sulladidi DomenicoNell'ambito dell'inchiesta promossa dalla procura di Roma sulladidalla Cina, il Nucleo di polizia valutariaGuardia di finanza ha effettuato sequestri per 70milioni di euro. Al centro dell'attenzione da parte degli inquirenti c'è ladi 72 milioni dello scorso anno per acquistare oltre 800 milioni diprovenienti dalla Cina durante la prima ondata dell'epidemia. A coordinare l'indagine c'è il procuratore aggiunto Paolo Ielo, che ha indagato Mario Benotti per traffico di influenze illecite. Benotti è ...

Nel punto vendita di Pontedassio, leerano poste in vendita in scatole sulle quali era stampata la bandiera italiana con la dicitura "Made in Italy", nonché la bandiera europea con la ...Nel punto vendita di Pontedassio, leerano vendute in scatole su cui era stampata la bandiera italiana con la dicitura 'Made in Italy' e la bandiera europea con la dicitura 'European ...Arriva il sequestro di 72 milioni di euro per l’acquisto di oltre 800 milioni di mascherine. E se ne sta occupando in questo momento il Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza.Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Si delinea la nascita di un comparto organizzato per la conclusione di un lucroso patto (occulto) con una pubblica amministrazione; un 'comitato d'affari', nel quale ognun ...