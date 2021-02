Scuola, Draghi: “Recuperare al più presto le ore in presenza perse. Occorre investire negli istituti tecnici sul modello tedesco e francese” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Occorre rivedere il disegno del percorso scolastico annuale. Allineare il calendario scolastico alle esigenze derivanti dall’esperienza vissuta dall’inizio della pandemia. Il ritorno a Scuola deve avvenire in sicurezza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel discorso programmatico in Aula al Senato. “Non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale – ha aggiunto – anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile, con le modalità più adatte, per Recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno in cui la didattica a distanza ha incontrato maggiori difficoltà”. “È necessario investire nella formazione del personale docente per allineare l’offerta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “rivedere il disegno del percorso scolastico annuale. Allineare il calendario scolastico alle esigenze derivanti dall’esperienza vissuta dall’inizio della pandemia. Il ritorno adeve avvenire in sicurezza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel discorso programmatico in Aula al Senato. “Non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale – ha aggiunto – anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile, con le modalità più adatte, perle ore di didattica inlo scorso anno, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno in cui la didattica a distanza ha incontrato maggiori difficoltà”. “È necessarionella formazione del personale docente per allineare l’offerta ...

