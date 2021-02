Sampdoria, carica Keita: “Pensiamo a qualcosa in più della salvezza. Lazio? Magari faccio uno o due gol…” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) C'è lo zampino di Keita Balde nei recenti ottimi risultati della Sampdoria. L'attaccante, in prestito dal Monaco, è entrato fin da subito negli schemi tattici di mister Claudio Ranieri e ha dato un ottimo contributo anche in zona gol. L'ex Inter e Lazio ha parlato a Il Secolo XIX anche in vista della sfida di campionato proprio contro l'ex club biancoceleste.A tutto Keitacaption id="attachment 1084615" align="alignnone" width="483" Keita Balde (getty images)/caption"Sono molto contento, sono felice, sarò anche papà di nuovo. Sto facendo bene e mi alleno per il meglio", ha esordito Keita Balde. "Qui ho trovato un ambiente molto buono, sono tutti bravi ragazzi. Mi piace molto questa piazza, sono sereno, tranquillo e spero di continuare così. Però devo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) C'è lo zampino diBalde nei recenti ottimi risultati. L'attaccante, in prestito dal Monaco, è entrato fin da subito negli schemi tattici di mister Claudio Ranieri e ha dato un ottimo contributo anche in zona gol. L'ex Inter eha parlato a Il Secolo XIX anche in vistasfida di campionato proprio contro l'ex club biancoceleste.A tuttocaption id="attachment 1084615" align="alignnone" width="483"Balde (getty images)/caption"Sono molto contento, sono felice, sarò anche papà di nuovo. Sto facendo bene e mi alleno per il meglio", ha esorditoBalde. "Qui ho trovato un ambiente molto buono, sono tutti bravi ragazzi. Mi piace molto questa piazza, sono sereno, tranquillo e spero di continuare così. Però devo ...

