Rush Limbaugh morto a 70 anni | addio alla star radiofonica dei conservatori americani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per trent’i suoi bersagli sono stati ambientalisti, femministe, democratici e liberal, ma è stata la voce più influente del mondo conservatore negli Stati Uniti, con 15 milioni diche regolarmente ascoltavano il suo TheShow, trasmesso da varie emittenti radiofoniche in tutti gli Usa., uno dei conduttori radiofonici più popolari del Paese, èall’età di 70per un cancro ai polmoni. Lo scorso febbraio, poco dopo l’annuncio della diagnosi, l’allora presidente Donald Trump gli conferì la Medaglia della Libertà, il più alto riconoscimento civile degli Stati Uniti. Il suo “TheShow” era andato in onda per la prima volta nel 1988. Provocatore, controverso e ...