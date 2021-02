Rian Johnson sta ancora lavorando alla sua trilogia di Star Wars (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rian Johnson (foto: Wikipedia)Pochi film negli ultimi anni sono stati criticati come Star Wars: Gli ultimi Jedi. Diretto da Rian Johnson, il secondo capitolo dell’ambiziosa trilogia sequel della grande saga degli Skywalker, secondo molti ha rischiato di affossare l’intera serie cinematografica con prese di posizione poco condivisibili (in particolare circa il personaggio di Luke interpretato da Mark Hamill, che a sua volta ha preso le distanze dal film). Nonostante ciò, il successo al botteghino è arrivato e la Lucasfilm si è comunque convinta ad affidare allo stesso regista un’intera nuova trilogia. Nel frattempo tante cose sono cambiate: dopo l’exploit di The MandaloRian su Disney+, l’universo di Star ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 febbraio 2021)(foto: Wikipedia)Pochi film negli ultimi anni sono stati criticati come: Gli ultimi Jedi. Diretto da, il secondo capitolo dell’ambiziosasequel della grande saga degli Skywalker, secondo molti ha rischiato di affossare l’intera serie cinematografica con prese di posizione poco condivisibili (in particolare circa il personaggio di Luke interpretato da Mark Hamill, che a sua volta ha preso le distanze dal film). Nonostante ciò, il successo al botteghino è arrivato e la Lucasfilm si è comunque convinta ad affidare allo stesso regista un’intera nuova. Nel frattempo tante cose sono cambiate: dopo l’exploit di The Mandalosu Disney+, l’universo di...

